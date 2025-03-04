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Крымчанин хранил более 800 грамм взрывчатки: его будут судить

Хранивший более 800 грамм взрывчатки крымчанин пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Джанкойском районе местного жителя обвиняют в незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант — житель села Рощино. У себя дома мужчина хранил более 800 грамм взрывчатых веществ.

«Его преступные действия пресечены работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от шести до восьми лет лишения свободы.

ФСБ