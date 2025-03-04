Крымчанин хранил более 800 грамм взрывчатки: его будут судить

В Джанкойском районе местного жителя обвиняют в незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Фигурант — житель села Рощино. У себя дома мужчина хранил более 800 грамм взрывчатых веществ.
«Его преступные действия пресечены работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от шести до восьми лет лишения свободы.