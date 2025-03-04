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В Челябинске во время драки молодому человеку откусили ухо

Ночной конфликт произошел осенью 2024 года в круглосуточном магазине на улице Бейвеля.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело возбудили против 35-летнего жителя Сосновского района. Как оказалось, 11 сентября пьяный мужчина был ночью в магазине. Там же была компания молодых людей, у одного из которых на лице оказалась татуировка.

В областной прокуратуре уточнили, что именно она и стала причиной конфликта между обвиняемым и другими посетителями. Разборка перенеслась на улицу. Там завязалась драка, во время которой житель Сосновского района откусил одному из оппонентов часть уха.

Известно, что обвиняемый уже имеет судимость. Он отбывал срок в исправительном учреждении за причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь южноуральца ждет новое наказание. Материалы дела будет рассматривать Курчатовский районный суд Челябинска. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.