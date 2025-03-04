Сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова забрали из приюта

У Екатерины есть маленький сын, отец которого является гражданином Израиля. После ареста матери ребенка отправили в приют. Его бабушка, дочь Тарховых Людмила, сейчас находится в тюрьме. А других родственников, которые могли бы позаботиться о ребенке, в России нет.