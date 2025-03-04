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Сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова забрали из приюта

Правнука бывшего мэра Самары Виктора Тархова передали под временную опеку.

Источник: РИА "Новости"

Стала известна судьба правнука бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Его маму Екатерину обвиняют в убийстве родных бабушки и дедушки. Недавно женщина призналась, что отравила родных, а потом заморозила их тела. Сообщник помог расчленить их, а потом останки тел Тарховых вывезли на мусорку.

У Екатерины есть маленький сын, отец которого является гражданином Израиля. После ареста матери ребенка отправили в приют. Его бабушка, дочь Тарховых Людмила, сейчас находится в тюрьме. А других родственников, которые могли бы позаботиться о ребенке, в России нет.

4 февраля правнук Тарховых оказался в приюте. А 14 февраля его оттуда забрали. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики. Мальчика передали под временную опеку, но кому именно — неизвестно. Органы опеки будут следить за судьбой ребенка.