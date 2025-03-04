Шестерых школьников судят по делу о гибели мальчика на западе Казахстана

«Мы рассчитывали на открытый суд. Это резонансное дело, которое требует огласки. Родители некоторых подсудимых все еще работают в той же школе. Хотя ведь их могли на время следствия и суда отстранить от работы. К тому же статью переквалифицировали из “Убийства” на менее тяжкую — “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Родители до сих пор не могут смириться, что потеряли Нуржана. Сестра постоянно на таблетках, у отца тоже сердце больное. Он не смог выехать сегодня», — сообщила тетя погибшего школьника Мереке Калдыбаева.