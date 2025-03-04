Шестерых школьников судят по делу о гибели мальчика на западе Казахстана

Перед судом предстали шестеро школьников из этого аула. Одного обвиняют в нанесении тяжких травм, из-за которых погиб подросток. Остальные пятеро проходят по делу по статье «Хулиганство». На предварительный процесс пришли многочисленные родственники с обеих сторон. Зал едва вместил всех присутствующих. Многие приехали из самого села Копа.
На предварительном слушании присутствовала и мать погибшего 14-летнего школьника. Женщина не смогла сдержать слезы. Семья требует, чтобы судебный процесс проходил в открытом режиме с участием журналистов. Однако прокурор не поддержал требования потерпевшей стороны и высказал мнение, что дело должно рассматриваться в закрытом режиме. Судья поддержала гособвинителя.
«Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние лица, процесс будет проходить в закрытом режиме, без участия представителей СМИ», — постановила судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области Жанат Бекенова.
Сразу после этого решения журналистов попросили покинуть зал суда. Родные погибшего мальчика не ожидали такого решения.
«Мы рассчитывали на открытый суд. Это резонансное дело, которое требует огласки. Родители некоторых подсудимых все еще работают в той же школе. Хотя ведь их могли на время следствия и суда отстранить от работы. К тому же статью переквалифицировали из “Убийства” на менее тяжкую — “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Родители до сих пор не могут смириться, что потеряли Нуржана. Сестра постоянно на таблетках, у отца тоже сердце больное. Он не смог выехать сегодня», — сообщила тетя погибшего школьника Мереке Калдыбаева.
Со стороны подсудимых никто не согласился давать комментарии журналистам.
Напомним, в сентябре 2024 года в Актюбинской области произошло убийство школьника. Мальчика избили учащиеся старших классов. Позже он скончался. Родные погибшего были недовольны ходом следствия и неоднократно обращались в СМИ. По делу были задержаны шесть несовершеннолетних. Все они односельчане.