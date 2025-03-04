Свердловчанке, по вине которой погиб семилетний мальчик, ужесточили приговор

В Новоуральске 18 декабря 2024 года суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил условное наказание — восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства и испытательный срок на восемь месяцев. Бывший муж Татьяны подал гражданский иск на миллион рублей в связи с гибелью ребенка. Суд частично удовлетворил его — в пользу мужчины было взыскано 300 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с вердиктом и обратилась с апелляцией в Свердловский облсуд.