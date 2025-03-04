Свердловчанке, по вине которой погиб семилетний мальчик, ужесточили приговор

Свердловский областной суд изменил приговор женщине, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ). В апреле 2024 года на территории Новоуральска в доме садового товарищества «Восход-2» случился пожар, унесший жизнь семилетнего сына женщины.
— При подключении 50-литрового газового баллона к плите произошла утечка газа, и возник пожар. В доме в момент трагедии находилась мать семейства Татьяна Соловьева, четверо ее детей и подруга старшего сына. Спастись из огня смогли все, кроме семилетнего, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Установлено, что мальчик в момент начала пожара находился на втором этаже дома. Он скончался от отравления угарным газом. В отношении его матери, Татьяны Соловьевой, было возбуждено уголовное дело.
— Женщина заявляла о своей невиновности, настаивая на том, что трагедия случилась не по ее вине, а из-за неисправности газового баллона. Однако [Новоуральский городской] суд счел ее вину доказанной, — отметили в облсуде.
В Новоуральске 18 декабря 2024 года суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил условное наказание — восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства и испытательный срок на восемь месяцев. Бывший муж Татьяны подал гражданский иск на миллион рублей в связи с гибелью ребенка. Суд частично удовлетворил его — в пользу мужчины было взыскано 300 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с вердиктом и обратилась с апелляцией в Свердловский облсуд.
— Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, изменил приговор, внеся уточнения в смягчающие наказание обстоятельства, — добавили в пресс-службе.
Так, наказание из условного (статья 73 УК РФ) превратилось в реальное — восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты.