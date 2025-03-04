Фигуранта дела аниматоров обвиняют еще в одном убийстве

«Само убийство происходило во дворе дома в станице Ясенской на ул. Школьной, где мы жили. Демьян пришел из уличного туалета и остановился возле входной двери. В это время мы с коллегой сидели на качелях, которые были неподалеку, и пили кофе. Когда Кеворкьян сказал, что мы выезжаем на объект, то вышел Сергей. Он заявил, что никуда не поедет и не будет работать бесплатно. Когда Сербов развернулся, чтобы зайти обратно, Кеворкьян ударил его в область шеи метровым брусом. Сергей упал, мы подбежали и перевернули его. Я прощупал пульс, пульса нет. Все уже… После этого Кеворкьян начал нам угрожать, требовать, чтобы мы погрузили тело в машину и поехали на объект». — цитирует прокурор.