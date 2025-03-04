Фигуранта дела аниматоров обвиняют еще в одном убийстве

В Краснодаре продолжается суд над обвиняемыми в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. В рамках одного процесса присяжные рассматривают убийство Сергея Сербова. Вместе с фигурантом Демьяном Кеворкяном мужчина валил лес больше 10 лет назад. В смерти мужчины обвинили Кеворкьяна. Детали — в репортаже kuban.aif.ru.
Смерть за отказ.
В зале суда 12 присяжных слушают доказательства прокурора. По его информации, в 2013 году Сербов и Кеворкьян валили лес в Каневском районе. Гособвинитель считает, что Кеворкьян убил Сербова. В связи с этим, прокурор зачитывает допрос следователем свидетеля Сергея Третьяка. Ранее он так же выступал в зале суда.
«Само убийство происходило во дворе дома в станице Ясенской на ул. Школьной, где мы жили. Демьян пришел из уличного туалета и остановился возле входной двери. В это время мы с коллегой сидели на качелях, которые были неподалеку, и пили кофе. Когда Кеворкьян сказал, что мы выезжаем на объект, то вышел Сергей. Он заявил, что никуда не поедет и не будет работать бесплатно. Когда Сербов развернулся, чтобы зайти обратно, Кеворкьян ударил его в область шеи метровым брусом. Сергей упал, мы подбежали и перевернули его. Я прощупал пульс, пульса нет. Все уже… После этого Кеворкьян начал нам угрожать, требовать, чтобы мы погрузили тело в машину и поехали на объект». — цитирует прокурор.
По показаниям свидетеля, они с коллегой уложили труп на заднее сиденье «девятаки» Кеворкьяна. И все выехали к рабочему месту.
«Манипулятор стоял в глубине леса. Мы Сергея уложили чуть набок. Кеворкьян сбросил бревно с высоты примерно 4 метров. После падения кряжи у трупа переломались бедро и нога, была вывернута щиколотка. Потом Демьян сказал нам отнести бревно в лес, где позже захоронили труп». — продолжает зачитывать показания свидетеля гособвинитель.
Со слов Третьяка, ему и коллеге было сказано, что они «подставляли под колеса манипулятора пеньки. Стояночного тормоза у погрузчика не было. Во время подкладки, дерево сорвалось и упало на Сергея Сербова».
Одни кости.
Также прокурор зачитывает итоги осмотра трупа. Из этих материалов становится ясно, что при захоронении тело засыпали цементом.
«Объектом осмотра являются костные останки человека, предоставленные в пакете серого цвета. Также фрагменты одежды, обуви, части строительного материала. Обнаружены череп, нижняя челюсть с переломом левой головки. Первый шейный позвонок уцелел, 13 позвонков — с дефектом. Еще 5 звеньев в области пояса тоже испорчены, переломан крестец. Помимо этого, следователь осмотрел кости таза, бедренные и берцовые кости с переломами. Еще были плечевые и локтевые кости, 12 правых и 11 левых частей ребер с двусторонними переломами, два наколенника, по паре пяточных костей, ключиц, лопаток без визуальных повреждений. Также есть 45 мелких костей. Все останки покрыты серовато-коричневой смесью». — продолжает прокурор.
Дальше гособвинитель приводит допрос фигуранта Кеворкьяна.
«Всего мы проработали пару месяцев. Я не помню, как присоединился к бригаде Сергей. Позже он пропал, где он находится я не знаю. В мае 2012 года мы работали на объекте. Когда наступило время для перерыва, то я уехал за обедом. На месте остались Александр Руденко, Сергей Третьяк и Сергей (Сербов). Когда я вернулся, то последнего уже не было. Коллеги сказали, что Сергей ушел, но куда именно — не объяснили. С того момента я его больше не видел». — завершает сторона обвинения.
Следующее слушание по делу о гибели Сергея Сербова запланировано на 10 марта. Мы продолжим следить за судебным процессом.