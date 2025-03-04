Из-за аварии часть Жодино осталась без электричества

Повреждение произошло в 11:15 на кабельной линии РП «БелАЗ». После этого частично отключилось питание РП «Водозабор — Северная» и пропало электричество у значительной части потребителей Жодино.
Сотрудникам Борисовских электросетей к 12:20 удалось восстановить электроснабжение водозабора.
Как сообщается, работы по восстановлению электроснабжения для остальных потребителей города на 14:00 продолжаются.
В конце февраля похожая авария произошла в Минске, из-за чего два района столицы временно остались без света и воды.