Мощный пожар на предприятии произошел в Конной Лахте

Сегодня, 4 марта, в 13:30 на пульт спасателей поступил сигнал о мощном пожаре в доме 1 на 1-й Конной Лахте. Приехавшие на вызов спасатели оценили масштабы происшествия, а оказались они весьма внушительными. К этому времени огонь охватил площадь 200 квадратных метров. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Пламя вспыхнуло в производственном здании. По состоянию на 13:51 возгоранию присвоили дополнительный номер 1БИС. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.
Судя по опубликованным в социальным сетям кадрам, над постройкой поднялся черный густой дым. Когда один из очевидцев оказался ближе, то запечатлел, как огонь вырывался как минимум из двух оконных проемов.
Сейчас на месте продолжают тушить пожар. Его ликвидируют силами 20 спасателей при помощи четырех спецмашин.