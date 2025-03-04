Мощный пожар на предприятии произошел в Конной Лахте

Сегодня, 4 марта, в 13:30 на пульт спасателей поступил сигнал о мощном пожаре в доме 1 на 1-й Конной Лахте. Приехавшие на вызов спасатели оценили масштабы происшествия, а оказались они весьма внушительными. К этому времени огонь охватил площадь 200 квадратных метров. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.