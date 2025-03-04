В банках Уфы преступная группа похитила свыше 25 млн рублей.

В Уфе у банков похищено свыше 25 млн рублей. Дело о преступлении в суд направила прокуратура. На скамье подсудимых 24 человека. Они обвиняются в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере, в покушении на мошенничество и подделке официальных документов.
По версии следствия, уроженец Салавата организовал преступную группу для хищения денежных средств финансовых учреждений, к незаконной деятельности привлёк 23 гражданина.
Банда заранее подбирала банки, изготавливала документы с заведомо ложными сведениями, проводили инструктаж заёмщиков. Всё это позволило преступникам с июля 2019 года по февраль 2021 года получить ряд потребительских кредитов без цели их дальнейшего погашения.
Таким образом обвиняемые похитили денежные средства шести банков на общую сумму свыше 25 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.