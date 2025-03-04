В банках Уфы преступная группа похитила свыше 25 млн рублей.

В Уфе у банков похищено свыше 25 млн рублей. Дело о преступлении в суд направила прокуратура. На скамье подсудимых 24 человека. Они обвиняются в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере, в покушении на мошенничество и подделке официальных документов.