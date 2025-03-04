ВС Башкирии отменил приговор экс-главе Транспортной дирекции РБ

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимый обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, не позднее октября 2021 года Мансаф Низакаев требовал от компании-подрядчика Восточного выезда из Уфы в безвозмездное пользование автомобиль премиум-класса, а также оплату билетов для себя и членов семьи для отдыха в Анталии. На аренду автомобиля подрядчик потратил 1,5 млн руб., а на покупку билетов — 159 тыс. руб.