В Магнитогорске поймали мошенника, обманувшего семью бойца СВО на 2,5 млн рублей

Мужчина под предлогом помощи в оформлении пособий начал вытягивать из родственниц деньги. Как оказалось, у дочери бойца была карта, на которую были переведены средства за ранение, и злоумышленник об этом узнал. Кроме того, он уговорил девушку купить машину. Содействие в этом деле он также оценил в крупную сумму.