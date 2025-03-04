В Магнитогорске поймали мошенника, обманувшего семью бойца СВО на 2,5 млн рублей

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Жертвами афериста стали 43-летняя и 22-летняя женщины. Правоохранителям они рассказали, что глава семейства находится на СВО, а несколько месяцев связь с ним была потеряна. Тогда одна из подруг дочери посоветовала им обратиться за помощью к ее знакомому, который также назвал себя военным.
Мужчина под предлогом помощи в оформлении пособий начал вытягивать из родственниц деньги. Как оказалось, у дочери бойца была карта, на которую были переведены средства за ранение, и злоумышленник об этом узнал. Кроме того, он уговорил девушку купить машину. Содействие в этом деле он также оценил в крупную сумму.
По данным ведомства, потерпевшие отдали мужчине больше 2,5 миллионов рублей. Обман вскрылся после того, как отец вернулся из зоны СВО и узнал о деньгах и «помощнике». Тогда женщины поняли, что связались с мошенником.
Поиск афериста начали оперативники уголовного розыска. Силовики вычислили мужчину, а их коллеги из УБК регионального ГУ МВД его задержали. Подозреваемым оказался находящийся в федеральном розыске житель Оренбурга.
Полицейские в настоящее время проверяют причастность задержанного к другим похожим преступлениям.