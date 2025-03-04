Мужчина выпил на спор литр водки в Шумилинском районе и умер

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Житель Шумилинского района умер после того, как выпил литр водки, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По данным ведомства, компания из трех человек на даче днем 2 марта распивала спиртные напитки. У участников застолья возник спор — сможет ли 56-летний местный житель выпить залпом литр водки.
Последний выиграл пари и лег спать. Ночью в состоянии алкогольной комы его обнаружили родственники и вызвали скорую.
Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Шумилинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», — сообщили в СК.