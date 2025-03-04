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Мужчина выпил на спор литр водки в Шумилинском районе и умер

Местный житель выпил на спор литр водки и впал в алкогольную кому, спасти мужчину медикам не удалось.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Житель Шумилинского района умер после того, как выпил литр водки, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, компания из трех человек на даче днем 2 марта распивала спиртные напитки. У участников застолья возник спор — сможет ли 56-летний местный житель выпить залпом литр водки.

Последний выиграл пари и лег спать. Ночью в состоянии алкогольной комы его обнаружили родственники и вызвали скорую.

Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Шумилинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», — сообщили в СК.

Несчастный случай