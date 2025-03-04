В Саратове мужчину ранили ножом в конфликте в больнице

«В Ленинском районе в полицию поступило сообщение о конфликте между пациентами в одном из медучреждений. По предварительной версии, 37-летний мужчина нанес удар ножом в голову 52-летнему из соседней палаты за то, что тот не разрешал ему заходить в его палату. Проведенная экспертиза показала, что у пострадавшего имеется резанная рана в теменной области головы слева, причинившая легкий вред здоровью», — говорится в Telegram-канале главка.