В Саратове мужчину ранили ножом в конфликте в больнице

САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении пациента местной больницы, его подозревают в нападении с ножом на другого пациента, не пустившего нападавшего в соседнюю палату, сообщил региональный главк МВД.
«В Ленинском районе в полицию поступило сообщение о конфликте между пациентами в одном из медучреждений. По предварительной версии, 37-летний мужчина нанес удар ножом в голову 52-летнему из соседней палаты за то, что тот не разрешал ему заходить в его палату. Проведенная экспертиза показала, что у пострадавшего имеется резанная рана в теменной области головы слева, причинившая легкий вред здоровью», — говорится в Telegram-канале главка.
Отмечается, что дело в отношении пациента возбудили по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.