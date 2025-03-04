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СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске

После отравления троих детей в Волоколамске неизвестным веществом возбудили дело.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления неизвестным веществом троих детей в Волоколамске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что трое детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Волоколамске, следователи организовали проверку. Как уточнялось в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, госпитализированы 8-летний мальчик и две 17-летние девушки, при осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружено, у детей взят предварительный токсикологический анализ.

«По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Во вторник следователи и криминалисты с участием специалистов пожарно-технической и газовой служб проведут осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз.