СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления неизвестным веществом троих детей в Волоколамске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что трое детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Волоколамске, следователи организовали проверку. Как уточнялось в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, госпитализированы 8-летний мальчик и две 17-летние девушки, при осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружено, у детей взят предварительный токсикологический анализ.
«По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Во вторник следователи и криминалисты с участием специалистов пожарно-технической и газовой служб проведут осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз.