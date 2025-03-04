Гражданина Турции с кокаином в кармане задержали в минском аэропорту

В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК Беларуси (приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов с целью сбыта). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.