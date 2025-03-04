Гражданина Турции с кокаином в кармане задержали в минском аэропорту

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Гражданина Турции, который намеревался улететь в Стамбул с кокаином в кармане, задержали сотрудники таможни в Национальном аэропорту Минск, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что внимание таможенников привлек пассажир рейса «Минск — Стамбул», который стоял в очереди на таможенный контроль и явно нервничал.
Было принято решение о проведении личного досмотра. В результате в кармане куртки иностранца был найден пластиковый контейнер, содержащий порошок белого цвета.
На содержимое контейнера отреагировала служебная собака. Вещество отправили на экспертизу. Специалисты ГКСЭ определили, что порошок является особого опасным наркотическим средством — кокаином, его вес составил около восьми граммов.
В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК Беларуси (приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов с целью сбыта). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.