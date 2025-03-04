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Тайники с оружием нашли в Казахстане

Тайники с оружием, похищенным во время январских событий, продолжают находить в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Как сообщили в МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий.

Так, вблизи города Жаркент в заброшенном здании был найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11−87, похищенное во время январских событий.

В Жамбылской области на окраине села Бірлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli, похищенное во время январских событий, двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.

Кроме того, рядом с городом Жанатас выявлено место со спрятанными двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.

В Алматинской области в одном из поселков в канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров (одно из которых похищено во время январских событий), светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска.

«В отношении оружия и боеприпасов, на которых стерты номера, проводятся дополнительные проверки», — сообщили в МВД.

Сообщается, что за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тысяч боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием.