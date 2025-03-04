В Волгодонске водитель «МАЗа» сбил насмерть пожилого пешехода

В Волгодонске молодой водитель «МАЗа» насмерть сбил пожилого пешехода. Это произошло днем 4 марта на улице Маршала Кошевого, сообщает управление Госавтоинспекции.
Предварительно, 22-летний водитель двигался задним ходом и не заметил 87-летнего мужчину. Пострадавший умер на месте. Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции.
Всех автолюбителей просят быть осторожными за рулем. Особое внимание требуется в местах, где могут проходить люди. Нужно обязательно снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.