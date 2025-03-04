Автобус столкнулся с грузовиком в Астане (фото)

Как пояснили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка.
«По предварительным данным, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — сообщили в ДП.
Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.
«Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций», — обратились к автомобилистам стражи порядка.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол; отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.