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Автобус столкнулся с грузовиком в Астане (фото)

Авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошла сегодня в Астане — подробности сообщили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/astanovka_98

Как пояснили в ведомстве, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

«По предварительным данным, автобус, следуя по проспекту Улы Дала, столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — сообщили в ДП.

Двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение для осмотра и получения необходимой помощи.

«Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и строго придерживаться скоростного режима во избежание аварийных ситуаций», — обратились к автомобилистам стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол; отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

ДТП