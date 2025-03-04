Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на пороховом заводе в Перми

Управление Роспотребнадзора проверило воздух на загрязнение после пожара на Пермском пороховом заводе, сообщает ведомство.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Закамске вечером 3 марта. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях появились публикации о хлопке и задымлении в районе Пермского порохового завода. По предварительным данным, никто не пострадал, а с места возгорания эвакуировали порядка 50 человек.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что возгорание удалось локализовать в 19:15 часов вечера. Опасности для людей не было. Позже стало известно, что пожар полностью потушили.
Днём 4 марта в управлении Роспотребнадзора Пермского края рассказали, что сотрудники ведомства вместе с региональным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» выехали в микрорайоны Закамск и Новый Крым, чтобы проверить воздух на загрязнение после инцидента. В пробах, которые взяло ведомство, были обнаружены вещества, характерные для пожара. Кроме того, специалисты замеряли радиационный фон в этих районах.
«Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведённых 03.03.2025 на территории ближайшей жилой застройки концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений», — рассказывает управление.
Радиационный фон также оказался в норме.