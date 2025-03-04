Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на пороховом заводе в Перми

Днём 4 марта в управлении Роспотребнадзора Пермского края рассказали, что сотрудники ведомства вместе с региональным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» выехали в микрорайоны Закамск и Новый Крым, чтобы проверить воздух на загрязнение после инцидента. В пробах, которые взяло ведомство, были обнаружены вещества, характерные для пожара. Кроме того, специалисты замеряли радиационный фон в этих районах.