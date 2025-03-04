Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько в Казахстане погибло человек от нападения собак

В Департаменте стратегии и развития Министерства здравоохранения РК сообщили, сколько человек погибло от нападения собак в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, в департаменте со ссылкой на предварительные данные Бюро национальной статистики сообщили, что за 2024 год от нападения собак умер один взрослый человек, в 2023 году — также один взрослый человек.

21 февраля 2025 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, которым предусматривается усыпление бродячих животных из-за того, что они нападают на людей и представляют опасность.

По его словам, статистика говорит о том, что число случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Были даже смертельные случаи. В связи с этим депутатами инициированы эти поправки, предусматривающие усыпление бродячих собак после их отлова.

Сколько было покусано людей, не сообщалось.

Несчастный случай