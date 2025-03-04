Сколько в Казахстане погибло человек от нападения собак

Так, в департаменте со ссылкой на предварительные данные Бюро национальной статистики сообщили, что за 2024 год от нападения собак умер один взрослый человек, в 2023 году — также один взрослый человек.
21 февраля 2025 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, которым предусматривается усыпление бродячих животных из-за того, что они нападают на людей и представляют опасность.
По его словам, статистика говорит о том, что число случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Были даже смертельные случаи. В связи с этим депутатами инициированы эти поправки, предусматривающие усыпление бродячих собак после их отлова.
Сколько было покусано людей, не сообщалось.