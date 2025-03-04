Сколько в Казахстане погибло человек от нападения собак

По его словам, статистика говорит о том, что число случаев укуса собак, особенно бродячих, выросло и стало даже больше, чем до реализации закона. Были даже смертельные случаи. В связи с этим депутатами инициированы эти поправки, предусматривающие усыпление бродячих собак после их отлова.