В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников

Как сообщало СУСК, в отношении экс-госинспектора возбуждены 16 уголовных дел по статье 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в Челябинске получала лично и через посредника от директора коммерческой организации взятки в общей сумме более 3 миллионов рублей за принуждение к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.