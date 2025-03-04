В офисе Ростехнадзора в Челябинске изымают личные дела сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар — РИА Новости. Следственные действия проводятся в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске, изымаются личные дела работников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его данным, следственные мероприятия проводят сотрудники УФСБ по региону и Центрального аппарата СК РФ.
«Причиной проведения следственных мероприятий стало возбуждение уголовных дел по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере) и части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) по фактам получения денежных средств за покровительство при выдаче разрешительной технической документации для строительных компаний Челябинской области», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что силовики изымают личные дела сотрудников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве.
По его данным, силовики вышли на организатора и покровителя преступной схемы с помощью показаний ранее задержанной Марины Апальковой — экс-главного государственного инспектора челябинского отдела энергонадзора уральского управления Ростехнадзора.
Как сообщало СУСК, в отношении экс-госинспектора возбуждены 16 уголовных дел по статье 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в Челябинске получала лично и через посредника от директора коммерческой организации взятки в общей сумме более 3 миллионов рублей за принуждение к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.