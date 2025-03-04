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Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в Волгограде

Дзержинский районный суд Волгограда признал жительницу региона виновной в организации незаконной миграции 3 812 иностранцев. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, в качестве взятки обвиняемая получила более полумиллиона рублей.

Установлено, что фигурантка дела познакомилась с специалистом по учебно-методической работе Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов. В ходе встречи женщина предложила ей свои услуги по поиску иностранных граждан, нуждающихся в сдаче экзаменов и получении сертификатов о владении русским языком.

С февраля 2022 года по апрель 2024 года подсудимая предоставляла специалисту центра взятку за каждого гражданина. В общей сумме им удалось незаконно выдать порядка 3 812 сертификатов.

Свою вину волгоградка полностью признала. Приговор вступил в законную силу.