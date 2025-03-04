Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в Волгограде

Установлено, что фигурантка дела познакомилась с специалистом по учебно-методической работе Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов. В ходе встречи женщина предложила ей свои услуги по поиску иностранных граждан, нуждающихся в сдаче экзаменов и получении сертификатов о владении русским языком.