В Самаре задержан главврач городской поликлиники № 14 Игорь Немченко

В медицинском учреждении с утра 4 марта проводились обыски и допросы. Задержан главный врач поликлиники, бывший председатель совета депутатов Красноглинского района Самары Игорь Немченко. Вместе с ним задержали главного бухгалтера Елену Семенову, а также двух бизнесменов: руководителя ООО «Медкар» Галину Корежину и директора ООО «Медстройпроект» Екатерину Баклаг. По предварительной информации источника в следственных органах, вышеуказанные компании занимались поставками медицинского оборудования в поликлинику № 14 по завышенным ценам. При этом оборот за последние годы превысил 90 млн. руб.