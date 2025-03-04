В Фергане 10-классницу поймали на продаже наркотиков. Её наказали штрафом, который заплатила мать

Суд признал девушку виновной в совершении преступления по статье 273 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами с целью сбыта, а равно их сбыт). На неё был наложен штраф в размере 15 БРВ, что составляет 5 625 000 сумов.