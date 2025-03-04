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В Фергане 10-классницу поймали на продаже наркотиков. Её наказали штрафом, который заплатила мать

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). В Бюро принудительного исполнения рассказали необычную историю, которая произошла в Фуркатском районе Ферганской области.

В отделение поступило решение суда о взыскании штрафа с ученицы 10-го класса, которая была признана виновной в продаже наркотиков.

Сначала судебные исполнители не могли поверить в произошедшее, предполагая, что произошла ошибка. Однако, к сожалению, факт подтвердился.

Как всё произошло?

Согласно приговору суда, Сайёрахон (имя изменено), ученица 10-го класса, была задержана с поличным во время продажи 3,9 грамма марихуаны своему знакомому за 300 000 сумов.

Позже, в ходе обыска в доме девушки выяснилось, что её отец незаконно хранил 141,3 грамма марихуаны.

Какое наказание назначили?

Суд признал девушку виновной в совершении преступления по статье 273 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами с целью сбыта, а равно их сбыт). На неё был наложен штраф в размере 15 БРВ, что составляет 5 625 000 сумов.

После вынесения приговора исполнительный лист поступил в Бюро принудительного исполнения, и начался процесс взыскания штрафа. В итоге уголовный штраф за несовершеннолетнюю выплатил её мать.

Что дальше?

Этот случай вызывает много вопросов. Как школьница оказалась втянута в наркоторговлю? Какую роль в этом сыграл её отец? Почему было вынесено такое странное наказание?

штрафы