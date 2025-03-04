Пропал житель Кишинева: Он вышел из дома еще 26 февраля и с тех пор его никто не видел

Столичная полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения 29-летнего жителя Кишинева, пропавшего 26 февраля. Он вышел из своего дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 1,75 м и зеленые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, синие брюки и серые кроссовки.
Если у вас есть информация об этом человеке или вы где-то его видели, немедленно свяжитесь с полицией по следующим номерам телефонов: 112 или 078776655.
Любая информация может оказаться важной!