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Пропал житель Кишинева: Он вышел из дома еще 26 февраля и с тех пор его никто не видел

Столичная полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения 29-летнего жителя Кишинева.

Источник: Полиция

Столичная полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения 29-летнего жителя Кишинева, пропавшего 26 февраля. Он вышел из своего дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 1,75 м и зеленые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, синие брюки и серые кроссовки.

Если у вас есть информация об этом человеке или вы где-то его видели, немедленно свяжитесь с полицией по следующим номерам телефонов: 112 или 078776655.

Любая информация может оказаться важной!