Троих парней заподозрили в издевательствах над мужчиной в Ростовской области

В Ростовской области задержали троих молодых людей, подозреваемых в издевательствах над 45-летним бездомным мужчиной. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Под подозрением оказались 19-летний ростовчанин и двое 17-летних юношей из Ростовской области. Парней передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.
Известно, что к этому моменту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанных уже взяли под стражу.
Напомним, о жестокости по отношению к беспомощному мужчине стало известно после публикаций в соцсетях. Сообщалось, что неизвестные насмехались над жертвой, обливали краской и использовали палки.