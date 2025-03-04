Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих парней заподозрили в издевательствах над мужчиной в Ростовской области

На Дону задержали подозреваемых в издевательствах над беспомощным мужчиной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали троих молодых людей, подозреваемых в издевательствах над 45-летним бездомным мужчиной. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Под подозрением оказались 19-летний ростовчанин и двое 17-летних юношей из Ростовской области. Парней передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Известно, что к этому моменту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанных уже взяли под стражу.

Напомним, о жестокости по отношению к беспомощному мужчине стало известно после публикаций в соцсетях. Сообщалось, что неизвестные насмехались над жертвой, обливали краской и использовали палки.