Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

Згонников возмутился песне рэпера «Гаити». По его мнению, в ней Матанга оскорбляет сотрудников МВД. Речь идет о строчках «улетаю на Гаити, мусора, сосите». Активист просит полицию и Генпрокуратуру проверить артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». Как отмечает Mash, певцу может грозить до шести лет лишения свободы.