Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

Згонников возмутился песне рэпера «Гаити». По его мнению, в ней Матанга оскорбляет сотрудников МВД. Речь идет о строчках «улетаю на Гаити, мусора, сосите». Активист просит полицию и Генпрокуратуру проверить артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». Как отмечает Mash, певцу может грозить до шести лет лишения свободы.
По данным издания, активист требует от Матанга извинений и замены строчки на «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите».
4 марта героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) в растлении несовершеннолетних.
Со слов одной из них, Виктории Кучак, с Оксимироном она познакомилась в соцсетях в возрасте 13−14 лет. В 16 лет, утверждает женщина, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.