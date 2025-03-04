Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы

Бывший сотрудник МВД и председатель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в полицию и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера Витю Матанга. Об этом сообщает Mash.

Источник: Газета.Ру

Згонников возмутился песне рэпера «Гаити». По его мнению, в ней Матанга оскорбляет сотрудников МВД. Речь идет о строчках «улетаю на Гаити, мусора, сосите». Активист просит полицию и Генпрокуратуру проверить артиста по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти». Как отмечает Mash, певцу может грозить до шести лет лишения свободы.

По данным издания, активист требует от Матанга извинений и замены строчки на «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите».

4 марта героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) в растлении несовершеннолетних.

Со слов одной из них, Виктории Кучак, с Оксимироном она познакомилась в соцсетях в возрасте 13−14 лет. В 16 лет, утверждает женщина, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.