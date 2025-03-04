Житель Бирска, который уже отбывает пожизненное в «Черном дельфине», сознался в убийстве 11-летней давности

В башкирском городе Бирске завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве женщины, совершенном еще 11 лет назад. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, летом 2013 года мужчина, подрабатывавший частным извозом, подбросил 32-летнюю жительницу Бирского района. Они решили выпить на берегу реки Белой, но в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры мужчина задушил женщину ее же шейным платком. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесопосадке недалеко от места происшествия, надеясь, что паводок уничтожит улики.
Расследование убийства было возобновлено в этом году после того, как осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области, написал явку с повинной. Следователи-криминалисты провели масштабную работу: на берегу реки Белой были обнаружены фрагменты скелета, а экспертизы подтвердили личность погибшей и причину ее смерти.
Мужчина уже признал вину в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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