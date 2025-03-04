Житель Бирска, который уже отбывает пожизненное в «Черном дельфине», сознался в убийстве 11-летней давности

Согласно версии следствия, летом 2013 года мужчина, подрабатывавший частным извозом, подбросил 32-летнюю жительницу Бирского района. Они решили выпить на берегу реки Белой, но в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры мужчина задушил женщину ее же шейным платком. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесопосадке недалеко от места происшествия, надеясь, что паводок уничтожит улики.