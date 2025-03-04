Хотела закрыть долги: учитель за пять лет трижды попалась на уловки мошенников и лишилась трех миллионов

В Иркутской области стало больше случаев, когда жертвами обмана становятся педагоги. Только с начала 2025 года мошенники похитили более 6,1 миллиона рублей у 12 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.
Так она из жертв поверила аферистам трижды! Все началось еще пять лет назад, тогда женщина пришла в полицию и рассказала, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 80 тысяч. После того, как завели уголовное дело, оперативники провели профилактическую беседу с педагогом, рассказав об известных схемах обмана.
Только вот в январе 2024 сибирячка вновь доверилась незнакомцам. В это раз хотела получить дополнительный доход, для этого откликнулась на предложение «инвестора». Некоторое время она переводила накопления на «брокерский счет», однако при попытке вывести заработанное ее попросили найти доверенное лицо.
— Женщина привлекла коллегу, которого мошенники убедили оформить кредит. В результате аферисты похитили три миллиона 175 тысяч рублей, — прокомментировали в ведомстве.
Подобная ситуация случилась и через 10 месяцев! И опять из-за брокеров. Педагог вновь хотела заработать, чтобы закрыть долги. Вложила 115 тысяч в «инвестиционный фонд», а обещанные проценты забрать не смогла, так как счет заблокировался.
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