Хотела закрыть долги: учитель за пять лет трижды попалась на уловки мошенников и лишилась трех миллионов

Так она из жертв поверила аферистам трижды! Все началось еще пять лет назад, тогда женщина пришла в полицию и рассказала, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 80 тысяч. После того, как завели уголовное дело, оперативники провели профилактическую беседу с педагогом, рассказав об известных схемах обмана.