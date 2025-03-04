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Автобус выгорел на газовой заправке в Азове

На газовой заправке в Азове потушили полыхающий автобус.
Источник: Комсомольская правда

На газовой заправке в Азове потушили автобус, который загорелся после включения зажигания. Обошлось без пострадавших, сообщают 4 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел на Кагальницком шоссе. Возгорание началось после включения зажигания. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и сбили горение, — прокомментировали в ведомстве.

Всего огнем было охвачено 10 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

Напомним, ранее в зоопарке Ростова потушили кровлю вольера капибар, все животные были спасены.