Автобус выгорел на газовой заправке в Азове

На газовой заправке в Азове потушили автобус, который загорелся после включения зажигания. Обошлось без пострадавших, сообщают 4 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел на Кагальницком шоссе. Возгорание началось после включения зажигания. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и сбили горение, — прокомментировали в ведомстве.
Всего огнем было охвачено 10 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.
Напомним, ранее в зоопарке Ростова потушили кровлю вольера капибар, все животные были спасены.