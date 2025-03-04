Геймер из Самарской области потерял 80 тысяч рублей из-за мошенников

В Самарской области 24-летний геймер из Отрадного стал жертвой мошенников. Молодой человек, который работает водителем-экспедитором, лишился 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Оказалось, мужчина увлекается популярными онлайн-играми. В один из дней ему позвонил незнакомец и представился администратором игры. Мошенник заявил, что проводится проверка активности аккаунтов игроков, и для успешного прохождения проверки необходимо предоставить четырехзначный код из смс.
Аферисты убедили молодого человека, что это важно для безопасности его игрового профиля. Мужчина, не подозревая подвоха, передал код и вскоре обнаружил, что с его банковского счета исчезли более 80 тысяч рублей.
Потерпевший сразу же обратился в полицию. В настоящее время по данному факту завели уголовное дело. Полицейские проводят расследование и устанавливают личности мошенников.