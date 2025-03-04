В Приморском районе локализовали пожар на площади 3,5 тыс. кв. м

В 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности 1-БИС. В 14:40 степень опасности увеличена до уровня № 2. В 15:32 пожар был локализован, опасность снизилась до уровня № 2, продолжалась работа по уровню 1-БИС.