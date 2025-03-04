Пятерых пропавших жителей ищут в Волгоградской области

В феврале 2025 года волонтеры «ЛизаАлерт» в Волгоградской области активно работали над поисками пропавших людей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, всего в отряд поступило 28 заявок. 15 человек нашлись живыми и невредимыми, один погиб. Также двум пропавшим помогли отыскать родных. Несколько заявок ждут подтверждения.
К сожалению, поиски еще 5 человек продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки, изучают свидетельства и стараются найти любые зацепки. Если вы хотите помочь в поиске или следить за ситуацией, можете следить за новостями на официальном сайте.
Также вы можете круглосуточно обратиться к операторам горячей линии «ЛизаАлерт» по телефону