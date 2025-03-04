Пятерых пропавших жителей ищут в Волгоградской области

В феврале 2025 года волонтеры «ЛизаАлерт» в Волгоградской области активно работали над поисками пропавших людей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, всего в отряд поступило 28 заявок. 15 человек нашлись живыми и невредимыми, один погиб. Также двум пропавшим помогли отыскать родных. Несколько заявок ждут подтверждения.