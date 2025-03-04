Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых пропавших жителей ищут в Волгоградской области

В Волгоградской области в феврале пропали 28 человек.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года волонтеры «ЛизаАлерт» в Волгоградской области активно работали над поисками пропавших людей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, всего в отряд поступило 28 заявок. 15 человек нашлись живыми и невредимыми, один погиб. Также двум пропавшим помогли отыскать родных. Несколько заявок ждут подтверждения.

К сожалению, поиски еще 5 человек продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки, изучают свидетельства и стараются найти любые зацепки. Если вы хотите помочь в поиске или следить за ситуацией, можете следить за новостями на официальном сайте.

Также вы можете круглосуточно обратиться к операторам горячей линии «ЛизаАлерт» по телефону 8 (800) 700−54−52. Там помогут с любой информацией, примут заявки на поиск и предложения о помощи.