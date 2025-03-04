В Самаре главбух детсада через махинации со счетами украла около 740 тысяч

В Самаре завершено расследование уголовного дела о хищении денег главным бухгалтером детского сада. Фигурантка уголовного дела обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.
По версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2022 года главный бухгалтер дошкольного учреждения начислила на счета сотрудников, не знавших об этом, около 740 000 рублей, которые затем перечислила на принадлежащие ей счета и похитила.
Причиненный государству ущерб был полностью возмещен во время предварительного расследования.
Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Самары, сообщили в прокуратуре Самарской области.
За такое преступление предусмотрено наказание — штраф до полумиллиона рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет колонии.