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Уголовное дело завели на девушку, которая снимала избиение подростка в Тайшете

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева прокомментировала ситуацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала драку, которая произошла в начале февраля 2025 в Тайшетском районе. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на соцсети омбудсмена.

Напомним, очевидцы сняли происходящее на камеру — несколько девушек и парень заставляют 15-летнего подростка раздеться, при этом бьют его руками и ногами. Сейчас видео разлетелось в сети.

— Как пояснили нападавшие, причиной конфликта стали слова жертвы, сказанные ранее, которые их обидели. Этот случай — не просто драка, а проявление жестокости, которая, к сожалению, для некоторых молодых людей становится нормой. Многие из участников происшествия воспитываются в неполных семьях, в поле зрения полиции не поступали, — рассказала Татьяна Афанасьева.

Следователи начали проверку, ситуацией заинтересовалась и прокуратура Иркутской области. Важно отметить, что девушка, снимавшая все на видео, предстанет перед судом из-за того, что она допустила распространение сведений о частной жизни жертвы. 28 февраля уголовное дело передали в суд, в скором времени ей должны вынести приговор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за пять лет педагог из Иркутска трижды поверила мошенникам и лишилась трех миллионов рублей.