Уголовное дело завели на девушку, которая снимала избиение подростка в Тайшете

— Как пояснили нападавшие, причиной конфликта стали слова жертвы, сказанные ранее, которые их обидели. Этот случай — не просто драка, а проявление жестокости, которая, к сожалению, для некоторых молодых людей становится нормой. Многие из участников происшествия воспитываются в неполных семьях, в поле зрения полиции не поступали, — рассказала Татьяна Афанасьева.