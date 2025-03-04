Бастрыкин взял под контроль дело о семье из Сочи, проживающей в подвале

С 2017 года в помещении отсутствует водоснабжение и канализация. В 2018 году подвал признали непригодным для проживания. По словам женщины, права семьи якобы до сих пор не восстановлены, несмотря на неоднократные обращения в уполномоченные инстанции и вступившее в силу в 2022 году судебное решение, обязывающее администрацию предоставить жилье вне очереди.