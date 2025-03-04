Пожилую свердловчанку ждёт суд за убийство мужа в новогоднюю ночь

В Белоярском районе закончено следствие по уголовному делу против 70-летней пенсионерки, обвиняемой в гибели своего мужа. Ей вменяют убийство, сообщает свердловский СКР.
По данным следствия, в ночь на 1 января дама поссорилась с мужем. Причиной конфликта стало недовольство женщины состоянием алкогольного опьянения супруга. В ответ мужчина нанес женщине удар, после чего она, взяв кухонный нож, ранила его в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался непосредственно на месте происшествия.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в дежурную часть в разгар новогодней ночи, в 02.40 поступило сообщение от медиков о смерти мужчины. На место инцидента незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Установлено, что мужчина 1951 года рождения скончался от колото-резаного ранения в грудь. Материалы, собранные сотрудниками уголовного розыска, были переданы в Следственный комитет.