Пожилую свердловчанку ждёт суд за убийство мужа в новогоднюю ночь

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в дежурную часть в разгар новогодней ночи, в 02.40 поступило сообщение от медиков о смерти мужчины. На место инцидента незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Установлено, что мужчина 1951 года рождения скончался от колото-резаного ранения в грудь. Материалы, собранные сотрудниками уголовного розыска, были переданы в Следственный комитет.