Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани пассажир выпал из поезда и погиб

Уголовное дело завели после гибели пассажира поезда, выпавшего из тамбура.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани пассажир выпал из поезда и погиб. Трагедия произошла в январе 2025 года на железнодорожном перегоне «Вышестеблиевская — Тамань».

Поезд ехал из Тюмени в Симферополь. Мужчина находился в тамбуре вагона. Во время движения он выпал из двери и получил серьезные травмы. В результате пострадавший скончался.

После гибели пассажира было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствие проверяет обстоятельства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками поездной бригады, которые не обеспечили контроль за закрытием дверей тамбура, что позволило пассажиру выпасть из поезда во время движения», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователь осмотрел место происшествия. Для установления обстоятельств гибели мужчина назначены необходимые экспертизы. Следствие собирает и закрепляет доказательства по делу, а также выявляет тех, кто причастен к преступлению.

Несчастный случай