На Кубани пассажир выпал из поезда и погиб. Трагедия произошла в январе 2025 года на железнодорожном перегоне «Вышестеблиевская — Тамань».
Поезд ехал из Тюмени в Симферополь. Мужчина находился в тамбуре вагона. Во время движения он выпал из двери и получил серьезные травмы. В результате пострадавший скончался.
После гибели пассажира было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Следствие проверяет обстоятельства ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками поездной бригады, которые не обеспечили контроль за закрытием дверей тамбура, что позволило пассажиру выпасть из поезда во время движения», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следователь осмотрел место происшествия. Для установления обстоятельств гибели мужчина назначены необходимые экспертизы. Следствие собирает и закрепляет доказательства по делу, а также выявляет тех, кто причастен к преступлению.