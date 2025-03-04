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В Екатеринбурге потушили пожар в административном здании

В Екатеринбурге случился пожар в административном здании, который самостоятельно смогли потушить находившиеся там работники.

О пострадавших не сообщается.

4 февраля в 00:14 поступил сигнал о возгорании в трехэтажном административном здании на улице Щорса.

«Пламя распространилось на площади трех квадратных метров, повредив оконную раму и кондиционер в кабинете на 3-м этаже трехэтажного административного здания», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Когда пожарные прибыли на место, возгорание было ликвидировано силами работников, находившихся в здании. В МЧС привлекли три единицы техники и одиннадцать человек личного состава.

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