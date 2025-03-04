В Екатеринбурге потушили пожар в административном здании

О пострадавших не сообщается.
4 февраля в 00:14 поступил сигнал о возгорании в трехэтажном административном здании на улице Щорса.
«Пламя распространилось на площади трех квадратных метров, повредив оконную раму и кондиционер в кабинете на 3-м этаже трехэтажного административного здания», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Когда пожарные прибыли на место, возгорание было ликвидировано силами работников, находившихся в здании. В МЧС привлекли три единицы техники и одиннадцать человек личного состава.