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В Минске маршрутка врезалась в троллейбус

Водитель маршрутки въехал в троллейбус в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель маршрутного такси совершил столкновение с троллейбусом, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром 4 марта на улице Немига. Так, вблизи с пересечением с улицей Максима Богдановича 31-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в попутный троллейбус при перестроении.

В аварии пострадала пассажир троллейбуса, которой врачи бригады скорой помощи оказали помощь на месте. От госпитализации женщина оказалась.

ГАИ проводит проверку.

Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.

А еще пенсии инвалидам будут назначаться в Беларуси по-новому.