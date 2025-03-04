В Минске маршрутка врезалась в троллейбус

В Минске водитель маршрутного такси совершил столкновение с троллейбусом, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром 4 марта на улице Немига. Так, вблизи с пересечением с улицей Максима Богдановича 31-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в попутный троллейбус при перестроении.
В аварии пострадала пассажир троллейбуса, которой врачи бригады скорой помощи оказали помощь на месте. От госпитализации женщина оказалась.
ГАИ проводит проверку.
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