В Уфе мужчина получил ожоги, на сутки застряв ногой в горячей батарее

До этого сообщалось, что в Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти пожилую женщину, которая упала с кровати и застряла головой в горячей батарее. Сотрудница почты разносила пенсии и в одной из квартир увидела пенсионерку, которая застряла головой в батарее. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и сантехник управляющей компании, чтобы отключить отопление. Попасть в квартиру с пострадавшей специалисты смогли не сразу, им открыли двое пьяных сыновей женщины, сообщив, что сами помогли матери. Спасатели решили проверить слова нетрезвых мужчин и нашли пенсионерку без сознания. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами.