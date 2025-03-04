В МВД рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Чаще всего мошенники представляются работниками мобильных операторов или других организаций и звонят гражданам в мессенджерах. Они настойчиво рекомендуют установить приложение под видом обновления или с целью обеспечения безопасности.
В приложении спрятан файл SpyMax, который открывает полный доступ к системе и всей находящейся в ней информации. Потом, как правило, мошенники проходят авторизацию в банках от имени владельца смартфона.
Через личный кабинет они подают онлайн-заявки на кредиты, открывают новые счета или переводят деньги с чужого счета на свои.