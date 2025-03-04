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В МВД рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Появилось новое вредоносное приложение, которое злоумышленники рассылают гражданам и просят установить на смартфон. После этого они получают доступ ко всем логинам и паролям, включая мобильный банкинг, сообщили в Следственном комитете.

Чаще всего мошенники представляются работниками мобильных операторов или других организаций и звонят гражданам в мессенджерах. Они настойчиво рекомендуют установить приложение под видом обновления или с целью обеспечения безопасности.

В приложении спрятан файл SpyMax, который открывает полный доступ к системе и всей находящейся в ней информации. Потом, как правило, мошенники проходят авторизацию в банках от имени владельца смартфона.

Через личный кабинет они подают онлайн-заявки на кредиты, открывают новые счета или переводят деньги с чужого счета на свои.