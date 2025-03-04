Суд приговорил к 12 годам колонии фигуранта дела о госизмене

МОСКВА, 4 мар — РАПСИ. Ивановский областной суд приговорил к 12 годам колонии местного жителя Ивана Монахова по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Монахова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 150 тысяч рублей», — указали в ведомстве.
Суд установил, что 24 февраля 2022 года Монахов находился в городе Иваново и перевел деньги со своего банковского счета на счет, используемый украинскими спецслужбами для получения денежных переводов на нужды ВСУ.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).