Суд приговорил к 12 годам колонии фигуранта дела о госизмене

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Монахова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 150 тысяч рублей», — указали в ведомстве.