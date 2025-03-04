Перепутал где сон, а где явь: перепуганный супруг спасал жену от несуществующих террористов

Мужчина был крайне обеспокоен — настаивал на том, что на борту находится мина! Конечно, это переполошило всех работников — они в срочном порядке осмотрели лайнер, однако ничего не нашли. Оказалось, что бдительный сибиряк накануне перебрал с алкоголем, а несуществующая опасность ему всего лишь приснилась…