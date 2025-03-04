Перепутал где сон, а где явь: перепуганный супруг спасал жену от несуществующих террористов

— Помогите, моя жена в опасности! — это сообщение поступило в службу аэропорта.
Мужчина был крайне обеспокоен — настаивал на том, что на борту находится мина! Конечно, это переполошило всех работников — они в срочном порядке осмотрели лайнер, однако ничего не нашли. Оказалось, что бдительный сибиряк накануне перебрал с алкоголем, а несуществующая опасность ему всего лишь приснилась…
За неумение отличать сон от яви ему теперь грозит уголовная ответственность. Зато жена, наверное, может спать спокойно — супруг всегда начеку.
— Транспортные полицейские установили личность отправителя ложного сообщения, им оказался житель Братска. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Неприятный сон может обернутся для сибиряка лишением свободы сроком до пяти лет. Ну, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что попавшего в беду 7-летнего мальчика спас случайный прохожий.