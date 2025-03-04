Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перепутал где сон, а где явь: перепуганный супруг спасал жену от несуществующих террористов

Жителю Братска грозит срок за сообщение о приснившейся ему бомбе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Помогите, моя жена в опасности! — это сообщение поступило в службу аэропорта.

Мужчина был крайне обеспокоен — настаивал на том, что на борту находится мина! Конечно, это переполошило всех работников — они в срочном порядке осмотрели лайнер, однако ничего не нашли. Оказалось, что бдительный сибиряк накануне перебрал с алкоголем, а несуществующая опасность ему всего лишь приснилась…

За неумение отличать сон от яви ему теперь грозит уголовная ответственность. Зато жена, наверное, может спать спокойно — супруг всегда начеку.

— Транспортные полицейские установили личность отправителя ложного сообщения, им оказался житель Братска. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Неприятный сон может обернутся для сибиряка лишением свободы сроком до пяти лет. Ну, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что попавшего в беду 7-летнего мальчика спас случайный прохожий.