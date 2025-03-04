Дело экс-главы Россошанского района Воронежской области поступило в суд

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Изначально планировалось, что дело будут рассматривать в Россошанском райсуде.
Уголовное дело в конце марта 2024 года возбудило управление Следственного комитета России по Воронежской области. По ходатайству следствия, экс-глава района был заключен в СИЗО. В середине лета его выпустили из-под стражи.
По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава Россоши предоставил подложные документы, после чего путем обмана незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб райцентру следствие оценило в сумму свыше 5,7 млн руб.