Дело экс-главы Россошанского района Воронежской области поступило в суд

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава Россоши предоставил подложные документы, после чего путем обмана незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб райцентру следствие оценило в сумму свыше 5,7 млн руб.