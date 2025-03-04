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Два человека пострадали в лобовом ДТП в Таганроге

В Таганроге столкнулись Lada Vesta и Chevrolet Aveo, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после лобового ДТП пострадали 45-летний водитель автомобиля иномарки и его 17-летний пассажир. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 3 марта на 4-й Линии. Предварительно, 37-летняя женщина, управлявшая Lada Vesta, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Aveo. Сейчас причины и аварии устанавливают сотрудники полиции.

Автолюбителей Дона просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.