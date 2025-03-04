Маршрутка врезалась в троллейбус в Минске

Сегодня утром 31-летний водитель маршрутного такси Mercedes, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с улицей Максима Богдановича при перестроении не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся попутно троллейбусом.
После ДТП одна из пассажиров троллейбуса была осмотрена бригадой скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.
Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения.