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Маршрутка врезалась в троллейбус в Минске

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка врезалась в троллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня утром 31-летний водитель маршрутного такси Mercedes, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с улицей Максима Богдановича при перестроении не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся попутно троллейбусом.

После ДТП одна из пассажиров троллейбуса была осмотрена бригадой скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения.

ДТП