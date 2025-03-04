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Осужденный пожизненно житель Башкирии признался в убийстве 2013 года

Свою вину он полностью признал.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Бирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ завершил расследование уголовного дела по статье «Убийство» в отношении 47-летнего жителя Бирска.

Как сообщили в Следкоме, в 2013 году жительница Бирского района сообщила об исчезновении своей 32-летней дочери. Тогда ее найти так и не смогли. Расследование дела возобновили в 2025 году. Тогда явку с повинной написал осужденный за убийство троих человек. Он отбывал пожизненный срок в исправительной колонии особого режима в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

Мужчина рассказал о своей причастности к исчезновению женщины. Обстоятельства и период времени совпадали с пропажей 32-летней жительницы Бирского района. Следователи-криминалисты, проверяя показания мужчины, нашли фрагменты скелета на берегу реки Белой в Бирске. Экспертиза установила личность потерпевшей и вероятную причину ее смерти.

Следствием установлено, что в 2013 году он подрабатывал частным извозом. В его автомобиль села 32-летняя клиентка, с которой вместе выпивали. Они поссорились и мужчина задушил потерпевшую ее же шелковым платком. Скрывая следы преступления, он оставил тело на берегу реки. Убийца планировал, что во время паводка ее тело унесет течением.

Обвинительное заключение утвердила Бирская межрайонная прокуратура. Уголовное дело направили в Бирский межрайонный суд, сообщили в надзорном ведомстве.