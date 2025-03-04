Осужденный пожизненно житель Башкирии признался в убийстве 2013 года

Как сообщили в Следкоме, в 2013 году жительница Бирского района сообщила об исчезновении своей 32-летней дочери. Тогда ее найти так и не смогли. Расследование дела возобновили в 2025 году. Тогда явку с повинной написал осужденный за убийство троих человек. Он отбывал пожизненный срок в исправительной колонии особого режима в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».