«Сожитель выламывает дверь, родители скандалят и бросаются в драку». Прокуратура привлекла к ответственности минчанку, причинившую психические страдания своей дочери

Отмечается, что прокурор Советского района направил в территориальное УВД поручение, связанное с подготовкой дела об административном правонарушении по факту причинения девочке психических страданий. Суд Советского района привлек женщину к ответственности по части 2 статьи 10.1 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ей штраф в размере двух базовых величин, или 84 рублей (по состоянию на март 2025 года).