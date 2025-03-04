«Сожитель выламывает дверь, родители скандалят и бросаются в драку». Прокуратура привлекла к ответственности минчанку, причинившую психические страдания своей дочери

Суд оштрафовал минчанку за причинение психических страданий своей дочери. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратура Советского района.
Сказано, что в милицию поступила информация про семейно-бытовой скандал. Удалось установить, что 25 декабря 2024 года между 36-летней женщиной и ее 56-летней матерью случился конфликт. В момент ссоры минчанка причинила матери психические страдания, однако женщина отказалась писать заявление о привлечении своей дочери к административной ответственности.
Прокуратура в момент проверки высинила, что в квартире также проживает десятилетняя девочка, которая в момент скандала находилась дома и была его очевидцем.
«Мать девочки в 2010 году осуждена за убийство, неоднократно привлекалась к административной ответственности», — уточнили в ведомстве.
Говорится, что в квартире живет 31-летний сожитель матери, ранее осужденный за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, мошенничество, кражу и грабеж. Кроме того, мужчина привлекался к административной ответственности. Прокурор пристальное внимание обратил на тот факт, что конфликты по адресу носят устойчивый характер.
В пресс-службе пояснили, что в милицию неоднократно поступали сообщения, следующего содержания: «позвонил ребенок 10 лет, скандалят родители, бросаются в драку», «знакомый дочери выламывает дверь в квартиру», «сожитель дочери в состоянии алкогольного опьянения».
«Изложенные выше факты свидетельствовали о полученных ребенком психических страданиях», — подчеркнули в прокуратуре.
Отмечается, что прокурор Советского района направил в территориальное УВД поручение, связанное с подготовкой дела об административном правонарушении по факту причинения девочке психических страданий. Суд Советского района привлек женщину к ответственности по части 2 статьи 10.1 Кодекса об административных правонарушениях и назначил ей штраф в размере двух базовых величин, или 84 рублей (по состоянию на март 2025 года).
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