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В Беларуси мужчина умер, выпив на спор залпом литр водки

Мужчина выпил залпом на спор бутылку водки и умер в Шумилинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси мужчина умер, выпив залпом на спор литр водки. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Говорится, что в Шумилинском районе 2 марта, в воскресенье, компания из троих человек распивала алкоголь на даче. В какой-то момент у присевающих возник спор — сможет ли 56-летний местный житель выпить залпом литровую бутылку водки. По итогу, мужчина спор выиграл, а затем лег спать.

В ведомстве отметили, что ночью родственники мужчины нашли его в состоянии алкогольной комы, вызвав скорую медицинскую помощь.

«Не приходя в сознание мужчина скончался в больнице», — рассказали в Следственном комитете.

Тем временем прокуратура привлекла к ответственности минчанку, причинившую психические страдания своей дочери: «Сожитель выламывает дверь, родители скандалят и бросаются в драку».

Ранее в Беларуси годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком: «Мать отошла в другую сторону комнаты».

Кстати, Минтруда Беларуси сказало про увеличение пенсии в два раза при отказе от нее.