В Беларуси мужчина умер, выпив на спор залпом литр водки

Говорится, что в Шумилинском районе 2 марта, в воскресенье, компания из троих человек распивала алкоголь на даче. В какой-то момент у присевающих возник спор — сможет ли 56-летний местный житель выпить залпом литровую бутылку водки. По итогу, мужчина спор выиграл, а затем лег спать.