В Беларуси мужчина умер, выпив на спор залпом литр водки

В Беларуси мужчина умер, выпив залпом на спор литр водки. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Говорится, что в Шумилинском районе 2 марта, в воскресенье, компания из троих человек распивала алкоголь на даче. В какой-то момент у присевающих возник спор — сможет ли 56-летний местный житель выпить залпом литровую бутылку водки. По итогу, мужчина спор выиграл, а затем лег спать.
В ведомстве отметили, что ночью родственники мужчины нашли его в состоянии алкогольной комы, вызвав скорую медицинскую помощь.
«Не приходя в сознание мужчина скончался в больнице», — рассказали в Следственном комитете.
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